Alleen ganzen en eenden mogen op het ijs 02 maart 2018

03u08 0

Er ligt al een laag ijs over het water van de Ballonvijver in het stadspark van Aalst, maar schaatsen zal er ook na deze week vol vrieskou voorlopig niet inzitten.





Het stadspark heeft een aantal grote waterpartijen, waaronder de Ballonvijver en de Spiegelvijver, maar daar mag je niet op schaatsen. "Het is in heel Vlaanderen verboden en waar het toch mocht, heeft de overheid iedereen van het ijs moeten halen", zegt schepen Ann Van De Steen (SD&P). "In het stadspark van Aalst is het dus verboden om te schaatsen, voorlopig is het niet veilig genoeg."





De stad heeft ondertussen ook bordjes gezet die afraden het ijs te betreden. Voorlopig mogen dus alleen de eendjes en de ganzen het ijs van de Ballonvijver betreden. (RLA)