Alle deelgemeenten krijgen een Vredesboom Rutger Lievens

19 december 2018

18u38 1 Aalst Alle deelgemeenten van Aalst krijgen een Vredesboom. In november werd al een Vredesboom geplant aan het Nieuw Administratief Centrum. Het schepencollege besliste nu dat elke deelgemeente er een verdient.

“Recent werd op het plein rechtover het Administratief Centrum een Vredesboom aangeplant. Al eeuwenlang bestaat de traditie om op een centrale plaats een boom aan te planten om een speciale gebeurtenis te herdenken. Die bomen worden ‘herdenkings­bomen’ genoemd”, zegt schepen Ann Van de Steen (Lijst A).

“Maandagochtend werd er op aandringen van mij tijdens het schepencollege beslist om het initiatief uit te breiden en ook in alle deelgemeenten een Vredesboom aan te planten”, zegt de schepen. “Dit heeft een symbolische waarde en zorgt daarenboven ook voor een vergroening en opwaardering van het openbaar domein. Dankzij dit project bieden we onze inwoners en bezoekers een levend vredesmonument aan, dat ook in de toekomst zichtbaar zal blijven als een duurzaam symbool voor de vrede. Het initiatief moet mensen doen nadenken over oorlog en vrede, over verdraagzaamheid én over onze universele waarden.”