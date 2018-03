Alkuone houdt eetfestijn 06 maart 2018

02u59 0

Koninklijke Kunstgroep Alkuone uit Aalst en zijn erevoorzitter Oscar van Malder houden hun jaarlijks groot eetfestijn op 10 en 11 maart. "Alkuone heeft de voorbije 60 jaar in 34 landen getoond dat het charmante Aalst zoveel meer is dan carnaval alleen", zegt de kunstgroep. Op het menu staan steak, kippenbrochette of veggieburger. Er is ook een aperobar. Het eetfestijn vindt plaats in het Sint-Jozefscollege van Aalst in de Pontstraat 7. Info: www.alkuone.be. (RLA)