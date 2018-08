Algemeen vuurverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven Rutger Lievens

20 augustus 2018

16u15 1 Aalst Het provinciebestuur heeft beslist om het algemeen vuurverbod in Oost-Vlaanderen op te heffen. Al wordt er wel opgeroepen tot waakzaamheid.

"Op 20 augustus is de Oost-Vlaamse crisiscel 'Droogte' samengekomen om zich, onder meer, te buigen over het algemeen vuurverbod dat sinds 27 juli van kracht is in de provincie", zegt gouverneur Jan Briers. "Er werd beslist om dat verbod op te heffen, met onmiddellijke ingang."

"Het Agentschap Natuur en Bos schakelde vorige week al terug van code oranje naar code geel voor wat brandgevaar in Oost-Vlaanderen betreft", vervolg Briers. "Dat was mogelijk dankzij de gedaalde temperaturen en de regenval in de voorbije twee weken. Nu, code geel betekent dat de natuurgebieden nog altijd droger zijn dan normaal, en dus is het brandgevaar nog altijd groot. Het is dus belangrijk om hier waakzaam en voorzichtig te blijven. Bij het maken van vuur moet de reglementering gevolgd worden en is het advies van de brandweer nodig."

Meer informatie en het politiebesluit op http://gouverneurbriers.be/droogte/