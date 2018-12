Alfons Temmerman (hopboer) en Anita Meersman (artisanaal borduurwerk) geven hun ambacht door aan jongere generatie Rutger Lievens

20 december 2018

16u12 1 Aalst Vlaams minister Sven Gatz (Open Vld) heeft twee Aalsterse meester-leerlingtrajecten goedgekeurd waardoor de tradities van artisanaal borduren en hopteelt worden doorgegeven aan de jongere generatie.

“Twee Aalsterse meester-leerlingtrajecten zijn door minister Sven Gatz erkend. Het gaat om artisanaal borduren en hopteelt. Op die manier blijft de kennis van oude ambachten bewaard”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Aan de erkenning zijn middelen verbonden, waardoor vakmensen iemand een aantal maanden in de leer nemen om hem of haar de knepen van het vak te leren“, zegt schepen Van Overmeire.

Anita Meersman

Anita Meersman en Maaike Van den Abbeele zullen ervoor zorgen dat de traditie van het artisanaal borduren verder zal leven. “In de streek staat Anita al langer bekend om haar kwalitatief hoogstaand borduurwerk. Ze ontwerpt en borduurt ook al meer dan twintig jaar de emblemen op de kostuums van Prins Carnaval en de Arendprins Carnaval in Aalst”, zegt Van Overmeire.

Alfons Temmerman

Alfons Temmerman zal het vakmanschap van de hopteelt doorgeven aan Diederik Van Damme, Mathias Morlion en Pieter-Jan Morlion. De streek rond Aalst is van oudsher een gekende hopregio. Alfons Temmerman is een pionier in het telen van biologische hop en één van de weinig overgebleven hopboeren uit de regio.

De aanvragen werden begeleid door de dienst Toerisme en Erfgoed, Erfgoedcel Denderland, Projectvereniging Hoperfgoed en andere partners. Zij zullen de dossiers ook in de komende jaren opvolgen.