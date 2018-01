Alfons en Julienne vieren 60 jaar huwelijk 26 januari 2018

Schepen Mia De Brouwer bracht een bezoek aan Alfons Heyndrickx en Julienne De Gols ter gelegenheid van hun 60ste huwelijksverjaardag. Alfons werd geboren op 4 oktober 1936 in Moorsel en Julienne op 16 juni 1939 in Baardegem. Op 3 januari 1958 beloofden zij elkaar eeuwige trouw voor Albert Raemdonck, toenmalig burgemeester in het gemeentehuis van Baardegem. Alfons ging aan de slag als kraanman bij Sabena en Julienne als kapster. Drie jaar na hun huwelijk startten zij samen een pluimveeslachterij. Het koppel kreeg vier kinderen: Rudi, Rita, Geert en Mario en er volgden drie kleinkinderen: Elien, Randy en Manu. Schepen Mia De Brouwer overhandigde hen een geschenk van de stad en een brief van het koningshuis.





