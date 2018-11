Alfons en Denise vieren diamanten bruiloft Rutger Lievens

26 november 2018

12u55 0 Aalst Alfons Van den Meerssche en Denise Dhaese hebben hun diamanten bruiloftsjubileum gevierd.

Alfons werd geboren op 7 oktober 1940 in Wieze en Denise op 23 juli 1938 in Erpe. Op 14 november 1958 traden ze in het huwelijk voor Michel Roelandt, toenmalig schepen van burgerlijke stand in het gemeentehuis van Erpe. Alfons en Denise gingen samen aan de slag als melkventers/ijsventers en later zorgde Alfons ook voor de signalisatieborden voor de politie van Aalst. Zij kregen 5 kinderen: Eddy, Hedwig, Erwin, Martine en Marleen, die jammer genoeg overleden is. Er volgden 4 kleinkinderen: Cynthia, Bart, Steven en Sabrina en de familie blijft uitbreiden met de achterkleinkinderen: Jelle, Anaïs, Xanti en Evan.