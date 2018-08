Alexia en Shany strijden om kroontje Miss Oost-Vlaanderen Rutger Lievens

14 augustus 2018

13u14 1 Aalst Alexia Bloch (18) en Shany Scheerlinck (19) uit Aalst zijn kandidaat voor Miss Oost-Vlaanderen, de verkiezing die leidt naar Miss België 2019. Misschien wordt een van de twee wel de opvolgster van Flor Pua, regerend Miss België.

Alexia Bloch is 18 jaar oud en Aalstenaars die regelmatig een pak friet kopen bij Frit-Sjob kennen haar. "Ik ben begonnen in 1ste jaar Orthopedagogie aan de HoGent, maar ik heb mijn studies niet afgemaakt wegens gezondheidsproblemen", zegt ze. "In het dagelijkse leven werk ik als jobstudente in een frituurtje, de Frit-sjob hier in Aalst. De bedoeling is om zo snel mogelijk vast werk te vinden en mijn rijbewijs te halen. In mijn vrije tijd ga ik graag eens gaan sporten want een gezond lichaam is belangrijk."

"Ik doe vooral mee aan de verkiezing om mijn zelfvertrouwen een boost te geven en uit nieuwsgierigheid hoe alles rond een verkiezing draait", zegt ze. "Het zou al een grote eer zijn om onze provincie Oost-Vlaanderen te mogen vertegenwoordigen maar ik hoop ook dat ik de kans krijg om bij de finalisten van Miss België te horen."

"Wat een uitdaging"

De andere kandidate uit Aalst heet Shany Scheerlinck. 19 jaar oud en gek op haar hondje Chanel. "Ik ben 19 jaar oud en werk als bediende momenteel. Ik doe mee aan Miss België en Miss Oost-Vlaanderen omdat het mij wel een mooie ervaring leek. Het is fijn om dit alles eens mee te maken, je ziet dingen die je niet tegenkomt in het dagdagelijkse leven. En wat een uitdaging, de verkiezing van Miss België", zegt Shany.

Op 9 september wordt Miss Oost-Vlaanderen verkozen in het Plopsa Theater in De Panne. Je kan stemmen op de Aalsterse meisjes:

Voor Alexia: stuur MOV 07 naar 6665

Voor Shany: stuur MOV 04 naar 6665