Alex wint proef op Driekoningenfeest en kiest nummer 2

Aalst Kandidaat-prins carnaval Alex De Kegel heeft vrijdagavond die andere kandidaat, Peter Van Keer, verslagen met 1 punt verschil op de proeven van het Driekoningenfeest in Aalst.

Het Driekoningenfeest in de aanloop van de Aalsterse prinsenverkiezing vond voor de tweede keer plaats op het Statieplein. Traditioneel wordt dan bepaald in welke volgorde de kandidaten optreden op de prinsenverkiezing. Wie de proeven wint, mag kiezen of hij eerst of laatst optreedt. Alex won de kennis- en doeproeven met 74 tegenover 73. Zijn fans waren door het dolle heen.





"Niks verloren"

"Supporters, ik ga zoveel voor jullie doen op de prinsenverkiezing", beloofde Alex De Kegel zijn fans van op het podium. Peter Van Keer voelde zich geen verliezer en zei tegen zijn fans: "Ik wou nummer 1 en ik heb hem. We hebben de plaats beet die we wilden hebben, er is niks verloren, dit is supergoed!"





De prinsenverkiezing in Aalst vindt plaats op 20 januari in de Florahallen.





(RLA)