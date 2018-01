Alex kiest voor Aalsterse makelij ATELIER SANDY MAAKT KOSTUUM VOOR KERSVERS PRINS CARNAVAL RUTGER LIEVENS

23 januari 2018

02u47 0 Aalst In tegenstelling tot de meerderheid van de carnavalsprinsen laat Alex De Kegel (24) zijn prinsenkostuum niet maken in het verre Limburgse Maaseik, maar bij het op en top Aalsterse Atelier Sandy. "Ik begrijp niet waarom je in Limburg een kostuum zou bestellen als we in Aalst talent genoeg hebben", zegt Alex. Sandy Lievens (44) en Patrick George (56) zeggen dat het een plezier is om voor Alex te werken.

Alex De Kegel kiest niet voor Salon Roger in Maaseik om zijn kostuum te laten maken. Zijn voorganger Raf Sidorski deed de lange autorit naar Limburg wel om zijn uitrusting te bestellen en te passen. Bovendien koos de meerderheid van de prinsen van Aalst al voor het traditionele prinsenkostuum van Limburgse makelij. De eigenzinnige Alex gaat voor het Aalsters ontwerperstalent van Atelier Sandy. "Geen lange rit naar Maaseik voor mij, ik woon op twee straten van Atelier Sandy, vlakbij de carnavalshallen. Ik kies er bewust voor om in Aalst te blijven, waarom het zo ver zoeken als Atelier Sandy dat ook kan?", zegt Alex.





Patrick George en Sandy Lievens zijn enorm trots dat Alex voor hen kiest. "We leverden ook de ontwerpen voor de kostuums van de show van Alex, zijn team stond zelf in voor het maken van de outfits. Alex heeft gevraagd om ook zijn prinsenkostuum te maken als hij het zou halen", zegt Patrick. "Tegenwoordig focussen we meer op ontwerpen dan op het eigenlijke produceren, omdat het enorm arbeidsintensief is. Zo maken we ondertussen ook de kostuums voor negen carnavalsgroepen", vertelt Patrick.





Duitse klanten

Salon Roger heeft veel klanten uit het Limburgse en Duitse carnaval. "Ze staan bekend om hun traditionele prinsenkostuums en het is echt hun specialiteit. Ze hebben boeken vol ontwerpen waar je als prins uit kan kiezen. Atelier Sandy pakt het anders aan, want wij leveren iets persoonlijks af", klinkt het. "Onze ontwerpen staan bekend om hun temperament en karakter. Prins Alex weet bovendien enorm goed wat hij wil. Het is heel leuk om met hem te mogen werken", zeggen de ontwerpers. Dat Alex een fysieke beperking heeft speelt voor het ontwerp geen enkele rol, zeggen ze nog. "Alex is geen beer van een meter negentig. Hij is iets kleiner van gestalte, maar voor de rest speelt het geen rol.





Voorts hullen de ontwerpers zich in stilzwijgen en verklappen ze niet wat we dit jaar mogen verwachten van het prinsenkostuum. Hoe Alex er zal uitzien wordt, zoals ieder jaar, geheim gehouden tot op het laatste moment. Meestal wordt het een paar dagen voor carnaval voorgesteld aan de pers en trouwe fans, ook dat is ondertussen traditie. "Voorlopig mogen we niets meer verklappen", zeggen Patrick en Sandy.