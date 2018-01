Alex De Kegel (24) 20 januari 2018

Beroep





Grafisch ontwerper





Burgerlijke staat





Verliefd





Actief in welke carnavalsgroep?





Eirg





Wanneer heb je beslist om deel te nemen aan de prinsenverkiezing?





"Toen ik een jaar of 7 was, schreef iemand in café Peken Moens op een bierkaartje het jaar 2018 en mijn naam erachter. Sindsdien is 2018 altijd mijn doel geweest. Ondanks mijn beperking - door zuurstofgebrek bij de geboorte heb ik spastische diplegie, waardoor sommige spieren te kort zijn - ging ik met mijn vader mee in carnavalsgroep Eirg. Ik woon vlakbij de carnavalshallen en kan de hallen zien vanuit het raam van mijn kamer. Ook de zondag van de stoet zie ik van thuis uit alle wagens buitenrijden. Een drietal jaar geleden hebben we de knoop door gehakt om vol voor de prinsenverkiezing van 2018 te gaan. Mijn beperking heeft me daarin nooit tegengehouden. Ik weet wat het is om door een moeilijke periode te gaan. Ik word gedragen door heel veel mensen, door mijn vrienden en ouders. Dat heeft me zo ver gebracht, zowel in de campagne als in het leven." (RLA)