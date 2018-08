Al duizend handtekeningen vòòr buitenzwembad Rutger Lievens

12 augustus 2018

16u08 0 Aalst Al duizend Aalstenaars tekenden de petitie voor een buitenbad in het nieuw te bouwen stedelijk zwembad. Eerder hadden 29 buurtbewoners van het Baron Moyersoenpark - waarvan sommigen met een privézwembad - met een petitie het buitenbad laten schrappen uit de plannen.

"Dat slechts een handvol mensen, niet toevallig advocaten en zakenlui met meestal een privézwembad in de tuin, zo hun stempel kunnen zetten op de toekomst van de stad, schoot bij veel Aalstenaars dan ook in het verkeerde keelgat. De reactie is overweldigend: bijna duizend mensen ondertekenden in een paar dagen tijd de petitie pro openluchtzwembad", zegt Kerim Helaut, oprichter van de Facebookpagina ‘Een openluchtzwembad voor alle Aalstenaars’ en een van de initiatiefnemers van de petitie voor een buitenbad.

“Dit stadsbestuur schrijft op deze manier opnieuw geschiedenis, spijtig genoeg in het ‘blunderboek van gemiste kansen’”, vindt Helaut. “Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) sluit een openluchtzwembad op een andere locatie niet uit. Maar veel mensen vragen zich af of dit niet een veel grotere investering vergt. Als je alle faciliteiten al hebt; kleedkamers, douches een gezellige en ruime cafetaria, een speeltuin, waarom dan net hetzelfde op een iets verdere locatie een tweede keer opbouwen rond een nieuw te bouwen complex? Omdat slechts 29 mensen met een privézwembad hun veto hebben uitgesproken? De stem van de andere duizenden Aalstenaars zonder tuin wordt hier in de kiem gesmoord en duidelijk niet gehoord. Bovendien vrezen we dat als er nu geen openluchtzwembad komt, er ook nooit één zal komen. Dit is een unieke kans. Daarom deze petitie.”

De Facebookpagina ‘Een openluchtzwembad voor alle Aalstenaars’ heeft ook al 1.300 fans. "De actievoerders zullen eerstdaags een schrijven richten aan het stadsbestuur met de eis alsnog de bouwplannen te wijzigen naar de oorspronkelijke vorm waarbij op korte of lange termijn wordt rekening gehouden met een openluchtzwembad in Aalst", zegt Kerim. "Nog tot 23 augustus kan eveneens bezwaar worden aangetekend tegen het schrappen van het openluchtzwembad uit de oorspronkelijke plannen."

Alle info en de petitie op www.buitenbadaalst.be