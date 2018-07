Al 80 bezwaren tegen Terjodense windmolen Rutger Lievens

18 juli 2018

07u13 2 Aalst Het buurtcomité dat zich verzet tegen een windturbine in het Erembodegemse Terjoden heeft al 80 handtekeningen verzameld. Het gaat om een windmolen van 178 meter hoog die geplaatst zal worden tussen E40 en de Meidoornlaan. Bewoners kunnen nog tot 21 juli bezwaar aantekenen.

Woensdagavond was er een infovergadering in het oefenlokaal van de lokale fanfare en het zaaltje zat goed vol. Het buurtcomité 'Geen windmolen in Trejen' wil tegen 21 juli zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen. De bezorgdheid is groot na de vergunningsaanvraag van de nv Aspiravi voor de bouw van de windmolen. "Een windmolen op 300 meter van een woonwijk, dat is niet gepast. Deze wijk leeft al met de E40, de Expressweg en drukke spoorlijnen", aldus buurtbewoners.

Volgens de nv Aspiravi gaat het hier om een goede inplanting, volledig volgens de regels die de Vlaamse overheid voorschrijft. De windturbine zal stroom genereren voor 2.285 gezinnen. "Er zijn ook positieve reacties na onze infodag op 12 juli", reageert Aspiravi.

Tegen eind deze maand moet de stad Aalst een advies formuleren. Het is de provincie die uiteindelijk moet beslissen over de vergunning.