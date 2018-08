Al 55 jaar een Gijzegemse traditie: Chiro Popov organiseert Bosfeesten Rutger Lievens

09 augustus 2018

09u49 1 Aalst Chiro Popov uit Gijzegem is alles in gereedheid aan het brengen voor de 55ste editie van de Bosfeesten. Op 10, 11 en 12 augustus is het weer feest aan de chirolokalen in de Eerste Bochtweg in Gijzegem.

Chiro Popov bestaat al sinds 1946. De jeugdbeweging heette eerst chiro Herman Wijns en alleen jongens mochten meedoen. Enkele jaren later werd chiro Sint-Martinus opgestart, een chiro voor meisjes. De namen veranderden later in chiro Popov en chiro Jopa. In 1992 werden de twee jeugdbewegingen verenigd onder chiro Popov.

55 jaar geleden was er de eerste editie van de Bosfeesten in Gijzegem. "Het was een Vlaamse Kermis, om de bouw van de lokalen te financieren", zegt de chiro. "Deze kermis groeide uit tot de huidige Bosfeesten. Met de jaarlijkse opbrengst kan de chiro blijven bestaan, kunnen we ons lidgeld laag houden, kunnen leden goedkoop op kamp en kunnen wij investeren in nieuw spelmateriaal."

Op 23 september is er trouwens een opendeurdag bij Chiro Popov. Alle kinderen vanaf 6 jaar en ouders zijn dan welkom om kennis te maken. De namiddag start om 14 uur.

Een kaart voor de Bosfeesten in voorverkoop kost 8 euro, aan de kassa is het 10 euro. Zondag is er gratis inkom. Het programma van de Bosfeesten: op 10 augustus staan covergroep ATMID, DJ Ridoe, DJ Jan Vervloet, DJ Oliver Pieters op de affiche. Er zijn volksspelen. Op 11 augustus is er een kinderdisco, komen eClectic Ox en Helaasheid Der Zingen en is het Nacht an de plastieken bekerkes met Bart Reeves. Er is ook een rodeostier en een draaimolen. Zondag 12 augustus is er Deadly Serious, Backseat Boppers en DJ La Plaz. Voor kinderen is er ballonplooien, schminken, zandpetanque en een draaimolen. Er is een eetfestijn tot 14.30 uur.