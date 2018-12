Al 50 scholen kregen een ‘schoolzone’ Rutger Lievens

12 december 2018

16u11 0 Aalst Al 50 Aalsterse schoolomgevingen werden de afgelopen twee jaar verkeersveilig heringericht. In de loop van 2017 en 2018 werden zo goed als alle lagere en secundaire scholen in Aalst en deelgemeenten in een opvallend jasje gestoken.

“Door alle scholen op een gelijkaardige manier in te richten verhoogt de herkenbaarheid van de schoolomgeving, rijden chauffeurs voorzichtiger en verhoogt de veiligheid aan de schoolpoort. Zo kunnen ouders met een gerust hart hun kinderen te voet, met het openbaar vervoer of met de fiets naar school laten gaan”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A).

Herkenbaarheid verhoogt veiligheid

Aalst wil de schoolomgevingen veilig en uniform inrichten en op die manier het woon- schoolverkeer veiliger maken. “Maar liefst vijftig scholen kregen de afgelopen twee jaar, afhankelijk van de noden, een gekleurde verharding met de tekst ‘schoolzone’ op de grond, blauwe beugels aan de rand van het voetpad en ‘Dick Bruna-borden’ om de schoolomgeving aan te kondigen. Indien nodig werden ook nieuwe zone 30-borden geplaatst en werd het voetpad verbreed. Alle werken werden vooraf met de scholen afgestemd”, aldus Casaer (Lijst A).

Het Klaproosje in Aalst, ‘t Meivisje in Herdersem, Tinnenhoek in Moorsel en De Luchtballon in Erembodegem zijn de laatste op de planning en zullen aangepakt worden in het kader van riolerings- en wegeniswerken.