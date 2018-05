Al 200 abonnementen verkocht bij Eendracht 29 mei 2018

Eendracht Aalst heeft bijna 200 abonnementen verkocht voor volgend seizoen. Ter vergelijking, eind september vorig jaar telde de club bijna 600 abonnees voor het seizoen 2017-2018. "Na de slotwedstrijd tegen Oudenaarde was Bart De Wolf de honderdste in de rij. Hij kreeg bij Reizen De Lathauwer uit handen van speler Gianni De Neve een reischeque overhandigd ter waarde van 100 euro. Bart, die vlak bij het Pierre Cornelisstadion woont, volgt den Iendracht al sinds de jaren tachtig", zegt de club. "Vanaf mijn twaalfde nam mijn vader mij mee naar de wedstrijden. Toen ik 18 was verhuisde ik definitief van de zittribune naar een stekje in vak K. Het was de periode dat Chunga en Zakkas hun opwachting maakten. Uit het huidige team is Klaas De Rock mijn favoriet en ben ik ook blij met de terugkeer van Matthias Lievens. Deze reischeque is een mooi cadeau voor mijn moeder en zus die fervente reizigers zijn", zegt Bart. Elke abonnee ontvangt van Reizen De Lathauwer een reischeque van 30 euro, die 1 jaar geldig is. Voor de tweehonderdste abonnee ligt een reischeque van 100 euro klaar. Meer info op www.eendracht-aalst.be. (RLA)