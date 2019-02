AKV Liejp wil scoren met ‘De goudpot van Dozje is op’ Rutger Lievens

17u17 6 Aalst AKV Liejp gaat in de stoet met het thema ‘Eppie Sint-Dozjes Day!’. De stadskas van Aalst mag dan wel leeg zijn, het feest gaat door met AKV Liejp.

Op de carnavalswagen van Liejp staat een grote pot goud en de carnavalskop van Christoph D’Haese. De groep is drie jaar bezig, maar heeft ambitie. “Gezonde ambitie kan geen kwaad. Het is vooral ons doel om te tonen wat we kunnen. Dit jaar willen we onze wagen naar een hoger niveau tillen. D’Haese is nu zes jaar baas van ‘t stad en het geld is op, maar wij van AKV Liejp zullen hem een beetje helpen”, zeggen de groepsleden. Met 24 zijn ze bij de kleine carnavalsvereniging. “Na carnaval zijn we gaan samenzitten om te bekijken hoe we kunnen scoren op kostuum en wagen en hopelijk kunnen we dat nu tonen.”