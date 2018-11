Akkoord over verdeling schepenmandaten: “Burgemeester en 5 schepenen voor N-VA, 2 schepenposten voor CD&V en 1 schepen voor Open Vld” Rutger Lievens

22 november 2018

15u34 2 Aalst N-VA haalt 6 van de 9 mandaten in het stadsbestuur binnen. Naast een burgemeester krijgt de partij ook 5 schepenmandaten. CD&V moet verder met 2 schepenen, Open Vld krijgt er 1. Dat bevestigen verschillende bronnen. De onderhandelaars willen begin december hun coalitie voorstellen.

Verschillende bronnen bevestigen dat er een akkoord is tussen N-VA, CD&V en Open Vld over de verdeling van de schepenmandaten. Ondanks weerwerk van CD&V en Open Vld zou N-VA toch de gewenste 6 mandaten in het stadsbestuur binnenhalen. Christoph D’Haese wordt burgemeester, dat stond vast, en ook Karim Van Overmeire, Sarah Smeyers, Caroline Verdoodt en Mia De Brouwer blijven schepen. De eerste nieuwe naam van dit schepencollege zal die van Matthias De Ridder zijn. Het is nog niet officieel, maar op basis van zijn aantal stemmen is De Ridder onvermijdelijk geworden.

De Ridder kan er weinig over kwijt. “De onderhandelingen lopen, maar ik ben niet op de hoogte van de inhoud”, zegt hij erover. In N-VA-kringen is het altijd logisch geweest dat het een verdeling werd volgens 6-2-1. “Dat is gewoon een weerspiegeling van de verkiezingsuitslag”, is te horen bij N-VA.

CD&V lijkt genoegen te nemen met 2 schepenmandaten. Die gaan dan naar Ilse Uyttersprot en Katrien Beulens. Voor huidig schepen van Jeugd Iwein De Koninck eindigt het verhaal dus. Lijst A is ingeruild voor Open Vld en die partij zal meer dan waarschijnlijk Jean-Jacques De Gucht naar voor schuiven om schepen te worden. De Gucht voert ook de onderhandelingen namens Open Vld.

Begin december landen

Details geeft burgemeester Christoph D’Haese niet vrij, maar hij wenst toch te landen begin december. “We proberen dit bestuursakkoord met cijfers te onderbouwen en dus doen we beroep op onze stadsdiensten om ons de nodige info te leveren. Het wordt een realistisch en zeker ook ambitieus akkoord. We bereiden een mooi pakket aan maatregelen voor. Punt per punt bereiken we daarover akkoorden. Maar er is maar een akkoord als er over alles een akkoord is”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Hij wil geen geruzie eens het nieuwe stadsbestuur in het zadel zit. “Ik wil een positief ingesteld stadsbestuur. Positivisme is enorm belangrijk.”

VB: “N-VA verraadt de Vlaamsgezinde kiezer”

De Zweedse coalitie met N-VA, CD&V en Open Vld mag forse oppositie van Vlaams Belang verwachten. “Aalst heeft uitgesproken Vlaams en rechts gekozen”, zegt Steven Herman van VB. “Samen met Vlaams Belang had N-VA een meerderheid om in Aalst échte verandering in te zetten. Blijkbaar omringt N-VA zich liever met verliezers. Het is dan ook een historische kans voor Aalst dat burgemeester D’Haese hier laat liggen.”

“Hij spuwt niet alleen 17,3% van de Aalstenaars in het gezicht door met VB zelfs niet te willen praten”, gaat Steve Herman verder. “Hij doet er ook veel van zijn eigen kiezers mee te kort. Van onze kant mag hij zich verwachten aan een keiharde oppositie. De afrekening volgt en begint al volgend jaar in mei met de parlementsverkiezingen. Dit verraad vergeet de Vlaamsgezinde kiezer niet.”