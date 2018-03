Ajuinboer deelt 300 kilo ajuinen uit aan scholen 09 maart 2018

De Aalsterse Ajuinboer Julien De Cock (64) heeft aan drie scholen 100 kilogram ajuinen geschonken. Zowel Levensvreugde, Don Bosco en De Horizon kregen elk 100 kilo ajuinen van de bekende carnavalsfiguur. Iets waar ze in Don Bosco alvast zeer blij mee waren. "Onze school biedt een richting Grootkeukenmedewerker aan en onze leerlingen zullen de ajuinen verwerken tot soep en in andere gerechten", aldus de school. Julien geeft al enkele jaren ajuinen weg aan scholen. "Het is logisch dat je als Ajuinboer ajuinen wegschenkt en geen appelen of peren", zegt hij gevat. (RLA)