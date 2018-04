AGSA sluit overeenkomst met NV Cordeel over Siesegem 26 april 2018

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) en projectontwikkelaar NV Cordeel Group hebben een overeenkomst afgesloten die de krijtlijnen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Siesegem vastlegt. Cordeel heeft ondertussen 80% van de Siesegemkouter in haar bezit. Als de stad Aalst er een Health & Care Valley wil, moet er dus worden samengewerkt met de ontwikkelaar. "Bedrijven actief in zorg en gezondheid zullen zich kunnen vestigen in het gebied. Een innovatiehub zal ook jonge ondernemingen aantrekken en ondersteuning bieden", zegt Gwen Vreven van het AGSA. "De overeenkomst tussen het AGSA en de Cordeel Group bevat alle afspraken die nodig zijn om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Siesegem op te starten. In de overeenkomst onderschrijft Cordeel het masterplan. Daardoor heeft de stad de garantie dat het bedrijventerrein Siesegem ook volgens deze principes wordt ontwikkeld." (RLA)