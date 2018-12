Agressieveling die parkeerwachter meesleurde met auto valt collega-parkeerwachter aan in supermarkt Rutger Lievens

18 december 2018

14u28 9 Aalst Opnieuw is er een parkeerwachter aangevallen in Aalst. Het gaat om de collega van de parkeerwachter die onlangs werd meegesleurd door een bestuurder. Die bewuste automobilist liep de parkeerwachter daarna nog eens tegen het lijf in de Colruyt van Aalst en duwde de man tegen de rekken van de supermarkt.

Op 19 november gingen de beelden viraal van een parkeerwachter die in Aalst werd meegesleurd door een auto. Twee parkeerwachters van het parkeerbedrijf OPC hadden een boete uitgeschreven en onder de ruitenwissers van de wagen gestoken. De bestuurder merkte de boete op, stapte in zijn wagen en ging op zoek naar de parkeerwachters. In de Vaartstraat werden de twee klemgereden, waarna de bestuurder een van de twee via het raam in de auto trok en wegreed.

De parkeerwachter zei achteraf: “Hij stond in een shop&go-zone en zijn tijd was verstreken, waardoor hij een boete kreeg. Dat kon de man duidelijk niet verkroppen, want hij reed meteen achter ons aan”, aldus de parkeerwachter, die liever anoniem blijft. “Intussen ben ik al wat bekomen, maar zoiets had ik nog nooit meegemaakt”, vertelt hij. “Ik duwde tegen zijn deur van de wagen zodat hij niet kon uitstappen, want hij was bijzonder agressief. Toen hij zijn gsm bovenhaalde om te filmen, belde mijn collega de politie, omdat hij niet meer te kalmeren was.”

De parkeerwachter hield nadien zijn hand voor de gsm in de wagen, waarop de bestuurder aan zijn arm trok en daarna plots begon weg te rijden. “Uit veiligheid klampte ik mij dan vast, omdat hij anders zeker over mijn benen heen zou zijn gereden. Gelukkig kon de politie in de volgende bocht de bestuurder staande houden”, aldus de parkeerwachter.

Tweede geval van agressie

Ondertussen heeft dezelfde persoon opnieuw een parkeerwachter aangevallen. Dat bevestigt Peter Lamens van parkeerbedrijf OPC. “De collega van de parkeerwachter die werd meegesleurd in het filmpje, was onlangs aan het winkelen in de Colruyt in Aalst. Daar liep hij de agressieve bestuurder, die betrokken was bij het recente incident, tegen het lijf”, zegt Peter Lamens. “De man was opnieuw zeer agressief en heeft onze medewerker daar vastgeklampt en tegen de rekken geduwd”, aldus Lamens. “De politie werd gecontacteerd en zij hebben de man opgepakt.”

Meer respect

Bij het eerste geval van agressie tegen de parkeerwachters, had de politie al een proces-verbaal opgesteld. OPC heeft zich burgerlijk partij gesteld tegen de man en vraagt meer respect voor de parkeerwachters.

Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) overlegt met de politie over de zaak. “Dit is zeer betreurenswaardig. Ik ben van plan om daarover een gesprek te hebben met de zonechef van de politie. Het eerste incident was al erg, maar blijkbaar is deze man hardleers”, zegt Casaer.

De beelden van het eerste incident kan je hier bekijken.