Agent gebeten tijdens eerste carnavalsnacht, 19 minderjarigen aangetroffen met alcohol, loos alarm van vermist persoon op Dender Koen Baten

04 maart 2019

Tijdens de eerste carnavalsavond had de politie en hulpdiensten verschillende interventies op te lossen. Uiteraard was er het incident met de wagen in de Zonnestraat, maar her en der waren ook nog enkele andere kleine problemen.

Aan de Grote Markt in Aalst werd een agent gebeten nadat deze tussenkwam in een kleine vechtpartij. De persoon die beet werd bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden er nog drie personen bestuurlijk aangehouden. Een voor openbare dronkenschap, twee voor het verstoren van de openbare orde.

Tijdens de carnaval liepen drie kinderen verloren, deze werden echter snel herenigd met hun ouders. De hulpposten van het rode kruis verzorgden 9 mensen, de spoeddienst moest vier mensen verzorgen.

Ook de WHISKY-ploegen van de politie waren op pad om minderjarigen te controleren op alcohol. Tijdens de eerste avond werden er 19 minderjarigen aangetroffen in het bezit van alcohol.

Op vlak van verkeer werden 56 voertuigen getakeld of een uitrijverbod betekend. Er werden in totaal ook 152 gasboetes uitgeschreven voor parkeerinbreuken.

Afgelopen nacht voerde het Rode Kruis 125 verzorgingen uit, waarvan een minderjarige met alcohol. De spoeddiensten kregen 32 personen over de vloer, waarvan twee minderjarigen alcohol gerelateerd. De politie moest ook een paar keer tussenkomen bij problemen, er werden vijf personen aangehouden. Afgelopen nacht werden er nog eens 31 minderjarigen betrapt op alcohol.

De brandweer startte ook heel kort een zoektocht op naar een vermist persoon, maar dit ging om een loos alarm.