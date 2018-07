Afzuiginstallatie in fabriek raakt overhit Koen Baten

Op het industrieterrein in Erembodegem is rond 11.00 uur een afzuiginstallatie van een fabriek overhit geraakt. In de fabriek verwerken ze rubber. De brandweer van Aalst werd meteen verwittigd en kwam snel ter plaatse. Een grote zak gevuld met rubber werd naar buiten gebracht en daar afgekoeld. Binnen hoefde de brandweer niet te blussen. Er hing wel een stevige geurhinder rond de fabriek omwille van het verhitte rubber. De brandweer deed nog een controle van het gebouw om zeker te zijn dat er geen problemen meer waren. Bij de brand raakte niemand gewond. Alle werknemers werden wel even geëvacueerd tot alles veilig was om terug naar binnen te gaan.