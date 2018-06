Afscheid van overleden peuter Daniel Mbonzi 11 juni 2018

Op het kerkhof van Aalst hebben de ouders, familieleden en vrienden afscheid genomen van de overleden peuter Daniel Mbonzi.

De zes maanden oude peuter overleed in een crèche op 25 mei in Aalst, aan de gevolgen van een longontsteking. De crèche verwittigde nog de hulpdiensten maar de hulp kwam te laat voor de kleine jongeman. Eerder werd er voor de overleden peuter al een witte mars gehouden. Ook tijdens de begrafenis nu was er politie aanwezig in burger. Een honderdtal personen van de Afrikaanse gemeenschap namen emotioneel afscheid van Daniel. Er werd opnieuw gezongen.





De ouders, die niet akkoord gaan met de officiële doodsoorzaak, herhaalden ook de boodschap van tijdens de witte mars. "Wij willen gerechtigheid voor onze kleine jongen, en zullen niet stoppen alvorens we deze hebben", aldus Patrick Mbonzi. (KBD)