Afscheid van ‘Den Ajoin’: oud-cafébaas Guy De Coster overleden Rutger Lievens

02 april 2019

17u08 0 Aalst Guy De Coster, vroeger cafébaas van café ‘t Ajuintje aan het station in Aalst, is overleden. De familie bevestigt het droeve nieuws. De Coster is een bekende figuur in Aalst en was 31 jaar cafébaas.

Het droeve nieuws doet de ronde op sociale media en de familie bevestigt het. Guy De Coster is dinsdag op 63-jarige leeftijd overleden. “Hij was al een tijdje ziek”, zegt schoonbroer Bart De Man, die café ‘t Ajuintje overnam van Guy. “Hij was 31 jaar cafébaas aan het station, van 1979 tot 2010. Een Eendracht-supporter en Aalstenaar in hart en nieren”, zegt hij.

Wanneer de afscheidsplechtigheid gepland is, is nog niet bekend.