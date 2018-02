Afscheid met popverbranding: "Afspraak op 3 maart 2019" 14 februari 2018

02u49 0 Aalst Prins Alex De Kegel heeft dinsdagavond rond 21 uur de pop op de Grote Markt in brand gestoken.

Die pop was een brandbare versie van het standbeeld van Dirk Martens en werd dit jaar gemaakt door carnavalsgroep Beschomt. De Grote Markt stond vol carnavalisten die het officiële einde van Vastelauved 2018 live wilden meemaken. Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen zette prins Alex in de bloemetjes. "Alex, je hebt al veel meegemaakt in je leven, maar door je ijzeren wil sta je hier als prins."





'Ajoinen'

Daarna was het aan burgemeester Christoph D'Haese om door de microfoon 'Ajoinen' te scanderen. Geen 'Doeme Voesj' dus zoals in de tijd van Kamiel Sergant. Uit respect voor de keizer carnaval op rust, Doeme Voesj zijn immers zijn woorden. Nadat Alex de carnavalisten bedankte, stak hij de pop in brand. Deze ochtend deelt de burgemeester nog koffiekoeken uit aan het oud stadhuis en dan is het weer aftellen naar carnaval.





Stip alvast 3, 4 en 5 maart 2019 aan in je agenda.





(RLA)