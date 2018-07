Actrice Lynn Van Royen zet eerste beelden van The Team2 op Instagram Rutger Lievens

18 juli 2018



De Aalsterse topactrice Lynn Van Royen speelt een van de hoofdrollen in de internationale politieserie The Team 2 en zette daar al een eerste beeld van op Instagram. In deze Europese serie proberen speurders over de grenzen heen misdaad met internationale vertakkingen aan te pakken.

Lynn speelt de Belgische Paula Liekens. In Humo staat deze week een lang interview met Lynn Van Royen. Daarin zegt ze dit: «Het is een erg actuele serie, een coproductie met Denemarken en Duitsland. Ik speel Paula Liekens, een ambitieuze vrouw die handig is met satellietbeelden en computers en betrokken raakt bij een moordzaak. In Denemarken worden acht mensen vermoord in een opvanghuis voor vluchtelingen. Eén van de slachtoffers blijkt een informante van Paula. Ze voert het onderzoek ter plekke samen met een Duitse inspecteur (Jürgen Vogel, red.) en een Deense flik (Marie Bach Hansen, red.). Voor het eerst moet ze écht het veld in, er rust een enorme verantwoordelijkheid op haar schouders."

"Ik vond het leuk dat ze de rol een beetje aan mij hebben aangepast. Omdat ik Paula speel, moesten er een paar jaartjes af (lacht). Zo werd zij de meest onervarene van de bende, en omdat ze zich zo hard wil bewijzen, maakt ze wel eens een inschattingsfout."

The Team 2 is vanaf 23 juli te zien op Play More en op lumiereseries.com.