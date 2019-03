Actrice Lynn Van Royen doneert plasma en hoopt dat velen haar voorbeeld volgen: “Steek jij ook jouw arm uit de mouw?” Rutger Lievens

20 maart 2019

15u36 0 Aalst De Aalsterse actrice Lynn Van Royen heeft plasma gedoneerd en hoopt dat iedereen haar voorbeeld volgt. “Plasma redt levens”, zegt ze.

Lynn Van royen ging in het donorcentrum van het Rode Kruis in Aalst plasma donderen. Ze zette achteraf een foto met een oproep op haar Instagram. “Plasma zit in ons bloed. Bij iedereen. Baby’tjes die geboren worden met geelzucht krijgen plasma toegediend, het wordt gebruikt in vele geneesmiddelen en bij mensen met ernstige stollingsziekten. Plasma redt levens, en wij hébben dat allemaal. :)”, zegt Lynn. “Ik wou niet gewoon vrágen om plasma te gaan doneren, ik wou zelf het goede voorbeeld geven en heb gisteren 500ml ‘getapt’ in het donorcentrum van Aalst. Steek jij ook jouw arm uit de mouw?”

Word plasmadonor en maak je afspraak op www.rodekruis.be/plasma.