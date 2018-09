Actrice Joke Devynck in de bres voor veiligere Pontstraat Rutger Lievens

03 september 2018

12u07 0 Aalst Actrice Joke Devynck voerde deze ochtend samen met andere kandidaten van Groen actie voor een verkeersluwe pontstraat. Er is volgens haar nog altijd veel te weinig infrastructuur voor fietsers.

"Mijn kinderen gaan in het Lyceum in de Pontstraat naar school. Weet je dat we van Hofstade tot hier geen enkel fietspad tegenkomen?", zegt Joke Devynck, samen met andere kandidaten van Groen in de Pontstraat. "Aan de Tragel is er geen fietspad, je rijdt er naast zwaar vrachtverkeer. Dan heb je een stukje langs de Dender waar alleen fietsers en voetgangers zich kunnen voortbewegen maar daarna is er opnieuw geen fietspad in de Burchtstraat."

Groen uitte al eerder kritiek op de gebrekkige heraanleg van de Pontstraat. De partij wil een gedeelte ervan verkeersvrij maken. Op het andere deel wil Groen een dubbelzijdig en verhoogd fietspad. “Ook het kruispunt aan de Houtmarkt is een gemiste kans. Ook daar zijn verhoogde en duidelijk zichtbare fietspaden nodig voor een betere verkeersveiligheid. Wanneer je in Aalst rondfietst, wordt pijnlijk duidelijk dat het huidige stadsbestuur niet wakker ligt van fietsers”, vindt Lander Wantens, lijsttrekker van Groen.