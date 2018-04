Actie Stop de Armoede voor gemeenteraad 20 april 2018

Stop de Armoede zal actievoeren op dinsdag 24 april om 19.30 uur aan het belfort, net voor de start van de gemeenteraad. "Naar aanleiding van de verkiezingen doen we een korte, maar krachtige actie waarbij wij zelf even de burgemeesterssjerp aantrekken om ons memorandum te overhandigen aan de gemeenteraadsleden", zeggen de organisatoren. "Het is een memorandum met aanbevelingen voor een sociaal lokaal beleid, ondertekend door 25 sociale organisaties. Vanuit de stem van mensen in armoede willen we sociale thema's hoog op de politieke agenda zetten. Door specifieke keuzes kan een lokaal beleid hefbomen creëren en toegankelijkheid van de grondrechten voor iedereen bevorderen. Vanuit de Werkgroep Stop de Armoede doen we hiertoe een oproep aan onze lokale beleidsmensen."





(RLA)