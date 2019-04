Acteurs en figuranten FC De Kampioenen trotseren regenbuien Rutger Lievens

09 april 2019

15u39 5 Aalst De regen betekent goed nieuws voor de bloemen en planten, maar minder voor de opnames van de film van FC De Kampioenen in de Molenstraat in Aalst. Bij elke echte regenbui moeten de opnames worden stilgelegd. Een groot deel van de figuranten is al vroeg op de dag naar huis gestuurd.

De acteurs wachten onder een paraplu tot regisseur Jan Verheyen ‘actie’ roept. Die filmt tussen twee regenbuien verder. “De helft van de figuranten is al naar huis gestuurd. Vooral de figuranten van De Lodderoeigen mochten vrij vroeg huiswaarts keren. Een klein groepje bleef achter voor enkele filmshots. Deze ochtend ben ik om 5 uur de praalwagens gaan halen in de carnavalshallen - we laten ze niet in de Molenstraat staan. We waren al vroeg op post, maar ze zijn pas beginnen filmen tegen 11 uur, door het minder goede weer”, zegt Kris Van Vaerenbergh van De Lodderoeigen. “Gelukkig wordt er morgen en overmorgen beter weer verwacht.”