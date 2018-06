Acteur Andy Peelman verrast VTI-leerlingen 06 juni 2018

Acteur Andy Peelman, bezocht dinsdagvoormiddag VTI De Puytenput in Aalst. "Tijdens onze infodag was er een actie ten voordele van Mediclowns. Andy Peelman ondersteunt deze actie", zegt Veerle Claus van het VTI. "Vandaag overhandigen we hem een cheque van 550 euro voor de Mediclowns." Andy nam ook een voormiddag de tijd om de leerlingen van de school te ontmoeten. Alvast één leerling was enorm in de wolken: Jeroen, een 16-jarige jongen met Downsyndroom én een hevige fan van De Buurtpolitie. "Ik ben zo blij dat hij hier op school is. De Buurtpolitie mis ik nooit", zei Jeroen. (RLA)