Achttienjarige Kjell ontwerpt carnavalsaffiche JONGE ONTWERPER ZET BELFORT EN AALSTERS WAPENSCHILD CENTRAAL CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u47 0 Foto Claudia Van Den Houte Kjell Steenhout met schepen Ilse Uyttersprot, burgemeester Christoph D'Haese en Dirk Verleysen, voorzitter van het feestcomité. Aalst Kjell Steenhout (18) is de jonge ontwerper van de nieuwe carnavalsaffiche die gisteren werd voorgesteld. Hij verwerkte het Aalsterse wapenschild die het belfort omhelst in de affiche. Kjell - al carnavalist van bij geboorte - ontwierp de affiche toen hij herstelde van een operatie. De eerste reacties op de affiche waren alvast positief.

De affiche voor Aalst Carnaval 2018 werd gisteren voorgesteld in de foyer van het administratief centrum. Afscheidnemend prins carnaval Raf blikte terug op het voorbije carnavalsjaar en sloot af met een liedje. De twee kandidaat-prinsen in 2018, Alex De Kegel en Peter Van Keer, stelden zich even voor en brachten ook elk een eigen nummer. Voorts werden ook enkele nieuwigheden rond carnaval bekendgemaakt.





Affiche

Maar de onthulling van de carnavalsaffiche was, zoals elk jaar weer het hoogtepunt, het moment waar iedereen naar uitkeek. Die komt dit jaar van de hand van Kjell Steenhout, amper 18 jaar. De zesdejaarsstudent aan het VTI Aalst deed al voor de tweede keer mee met de affichewedstrijd, maar won nu dus voor het eerst. "Het wapenschild op de affiche stelt een Aalstenaar voor", vertelt Kjell. "Een Aalstenaar heeft een groot hart voor zijn stad en voor carnaval. We zien op de affiche dat het wapenschild het belfort omhelst. Het idee erachter is dat het voor een Aalstenaar fantastisch moet zijn om de carnavalsstoet vanuit het belfort te aanschouwen. Je hebt daar een goed zicht op de carnavalswagens."





Operatie

Kjell is lid van de carnavalsvereniging 'De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet'. "Al 17 jaar lang. Mijn ouders zijn allebei lid van de groep, dus het is me met de paplepel ingegeven." Tekenen doet hij al een tijdje als hobby. "Ik ben er vier jaar geleden op mezelf mee begonnen. Vorig jaar heb ik voor het eerst een affiche ingestuurd, drie eigenlijk om precies te zijn. Dit jaar onderging ik in juli een operatie aan mijn hoofd. Ik had altijd epilepsieaanvallen, maar in het ziekenhuis in Aalst vonden ze niets. In het ziekenhuis in Leuven hebben ze het letsel in mijn hoofd verwijderd. Toen ik het na de operatie rustig moest houden en thuis zat, wou ik eerst een affiche die ik vorig jaar al had ingestuurd wat bewerken en opnieuw insturen. Mijn moeder overtuigde me echter om een volledig nieuwe affiche te maken. Ik heb het ontwerp op twee dagen gemaakt", aldus Kjell.





"Ik heb hem wat gepusht, maar ik ben nu tevreden dat ik dat heb gedaan", zegt mama Tamara. De eerste reacties over de affiche op de sociale media waren gisteren alvast positief: "Prachtig stukje kunstwerk van deze jonge man, mooi", klonk het. "Dat is nu eens een prachtige affiche!" en nog: "Leve de jeugd!"