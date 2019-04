Achtste waterlek in drie jaar: duizenden liters drinkwater stromen weg, huizen lopen schade op Koen Baten

08 april 2019

18u38 9 Aalst Enkele bewoners zijn de problemen met de waterleiding op Pachting in Moorsel meer dan beu. Ter hoogte van huisnummer 47 zijn de afgelopen drie jaar al minstens zeven waterlekken ontstaan aan de waterleiding. Het gaat soms zo ver dat er zelf ook rioleringswater wegstroomt, wat een enorme geurhinder veroorzaakt. Afgelopen weekend en maandagavond waren er opnieuw twee waterlekken. “De rioleringen zijn hier zo oud en kunnen hevige regenval niet meer aan, waardoor er telkens problemen ontstaan”, zegt Lesley Cools.

Afgelopen weekend rond 21 uur ontstond het eerste waterlek. De waterleiding had het opnieuw begeven wat de zoveelste wateroverlast in minder dan drie jaar tijd met zich meebracht. Duizenden liters water gingen voor de zoveelste keer verloren en kwamen ook in enkele tuinen van bewoners terecht en niet voor de eerste keer. “Intussen hebben wij ook al schade aan onze poort en de stenen die door het water naar boven komen of verzakken door de grond die wegspoelde”, zegt Lesley.

Het waterlek werd maandag onmiddellijk gedicht door Farys, maar rond 17 uur sprong de leiding vijf meter verderop opnieuw, doordat de druk te hoog was. Weer ontstond een waterlek waardoor liters water verloren gingen. Het water kon nu vrij snel worden uitgezet, maar de watermaatschappij zal opnieuw de baan moeten openbreken om het lek te dichten. Door het tweede lek sprong er binnen in een woning ook een waterleiding die problemen veroorzaakte.

Zevende keer

Ook bij de buren zorgt het water voor problemen. “Na zeven keer is het echt wel genoeg geweest en hopen we dat er zo snel mogelijk iets gaat veranderen”, zegt de buurvrouw van Lesley. Het water zorgde niet alleen voor schade, maar loopt ook gewoon de kelders en woningen binnen. “Als het een zware regenbui is, houden wij altijd ons hart vast en kunnen we water verwachten in de kelder of beneden op ons terras”, klinkt het.

Het probleem is vermoedelijk te zoeken in de oude rioleringen en buizen die daar nog liggen. Enkele jaren geleden vernieuwden ze de riolering op het dorp en aan het ziekenhuis, maar tussenin zijn het nog altijd verouderde buizen. “Volgens Farys kan het probleem hier liggen, maar wij hebben intussen wel genoeg problemen gehad en hopen dat er snel een oplossing komt.”

Zandzakjes

De brandweer kwam ter plaatse en bezorgde zandzakjes aan de getroffen bewoners die ze in de toekomst ook mogen gebruiken wanneer het nodig is. “Op dit moment wachten wij gewoon af tot het volgende probleem. Door de vele waterlekken moet er toch ook al wat grond zijn weggespoeld. De dokter aan de overkant van de straat heeft zo al eens een zinkgat van een meter vlak voor zijn deur gehad”, aldus Lesley.

Schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zal het probleem bekijken en onderzoeken over wat er aan de hand kan zijn en of er in de toekomst werken gepland staan om het probleem te verhelpen.