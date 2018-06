Acht verdachten opgepakt en kilo drugs in café Retro 28 juni 2018

Bij de inval in café Retro in de Majoor Charles Claserstraat en het appartementsgebouw in het Van Geemstraatje in Aalst zijn in totaal acht mensen opgepakt door de politie die in verband gebracht kunnen worden met drugs. Dinsdagmiddag vond daar een huiszoeking plaats van de federale en de lokale politie, waarbij onder meer de eigenares van het café werd meegenomen voor verhoor. Of zij bij de acht personen hoort die zijn aangehouden is niet duidelijk. Bij de huiszoekingen werd ook nog een grote som cash geld en drugs aangetroffen. In totaal zou het gaan om 1,3 kilogram, voornamelijk cannabis. Alle acht verdachten werden ter beschikking gesteld van het gerecht en zullen zich voor de onderzoeksrechter moeten verantwoorden. Burgemeester Christoph D'haese bevestigde eerder al dat hij maatregelen zou nemen als er verboden zaken zich zouden afspelen. "De strijd is nu echt gestart, het is de bedoeling dat we de overlast en ook de drugs aan het station volledig opkuisen. De hele buurt moet weer opgekuist worden en we zullen er een prioriteit van maken", bevestigd D'haese. Of het café nu werkelijk zijn deuren moet sluiten, zal verder onderzoek uitwijzen. (KBD)