Aantal werkzoekenden in Aalst zakt met 20 procent, maar sterke stijging aantal leefloners Rutger Lievens

29 januari 2019

14u08 1 Aalst Op vier jaar tijd - tussen december 2014 en november 2018 – daalde het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen in het arrondissement Aalst met 20 procent. In mensen uitgedrukt: 1.286 of 1 op de 5 van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden krijgen geen werkloosheidsuitkering meer. Dat blijkt uit cijfers van ACV Oost-Vlaanderen.

De cijfers liggen in lijn met de andere regio’s in Oost-Vlaanderen waar de daling gemiddeld 21 procent bedraagt. “Kijken we welke leeftijdsgroep het meest uit de cijfers verdween, dan zien we de grootste daling bij jongeren tot 25 jaar (-34 procent). Bij de 50-plussers noteren we de laagste daling, maar toch nog 12 procent”, zegt het ACV Oost-Vlaanderen.

43 procent meer mensen met leefloon, vooral jongeren

Het is niet allemaal goed nieuws. Het aantal mensen met een leefloon groeit. “Tegelijkertijd stellen we vast dat het aantal mensen dat een beroep moet doen op een leefloon elk jaar aangroeit. Er zijn in 2018 maar liefst 43 procent meer leefloners dan vier jaar geleden (2014). Deze groei ligt lager dan het Vlaamse gemiddelde ( + 53 procent)”, zegt Erik Van Laecke van het ACV.

Afgezet op de totale bevolking van het arrondissement gaat het over ongeveer 1 op de 200 inwoners (0,49 %) die het met een leefloon moet rooien. Ook hier zijn de cijfers iets gunstiger ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde (0,67 procent). “Al mogen we ons daar niet op verkijken, omdat die vooral door de cijfers van de grote Vlaamse steden omhoog worden getrokken”, klinkt het.

632 jongeren tussen 18 en 30 uit onze regio moeten rondkomen met een leefloon. Dat is 45 procent van het totaal aantal leefloners. Het aantal jongeren tussen 18 en 30 jaar dat moet rekenen op een leefloon, steeg op vier jaar tijd met maar liefst 50 procent.

ACV: “Opvallende stijging aantal leefloners”

Op zoek naar een verklaring legden we deze cijfers voor aan Erik Van Laecke die de arbeidsmarkt voor ACV Oost-Vlaanderen nauwgezet opvolgt. “We moeten altijd voorzichtig zijn in het maken van conclusies op basis van cijfers. Het gaat om interpretatie. Dit gezegd zijnde, valt het op dat de werkloosheid stevig zakt. Even opvallend is dat het aantal leefloners fors stijgt. De voorbije regeringen namen heel wat maatregelen waardoor werkzoekenden geen recht meer krijgen op een uitkering of hun uitkering na een tijd kunnen verliezen”, zegt Erik Van Laecke.

“Denken we bijvoorbeeld maar aan de wachtuitkering voor jongeren, tussen het afstuderen en het eerste contract, die is afgeschaft. Wie geen warme ‘hotel mama’ heeft om op terug te vallen, kan dan al snel in een leefloon verzeild geraken, zoals de cijfers voor de jongeren ook suggereren”, zegt hij.

“Wie zijn werkloosheidsuitkering na verloop van tijd verliest, omdat hij niet kan aantonen dat hij voldoende inspanning deed om werk te vinden, verdwijnt uit de werkloosheidsstatistieken en valt dan ook terug op een leefloon. Dat bedraagt 910 euro per maand voor een alleenstaande en 1.254 euro voor een gezin met minstens één minderjarig kind”, zegt Van Laecke. “Het gaat dan om een verschuiving van uitkering, van de ene statistiek naar de andere. Uiteindelijk blijven er meer mensen op zoek naar werk en een uitweg uit de armoede dan de hoera-berichten over de spectaculair dalende werkloosheid laten uitschijnen.”