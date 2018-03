Aantal opvangplaatsen voor asielzoekers daalt 28 maart 2018

02u48 0 Aalst Het OCMW van Aalst bouwt het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers in de stad geleidelijk af.

"Het OCMW heeft alles op alles gezet om bijkomende plaatsen te zoeken voor de opvang van asielzoekers toen het nodig was", zegt OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA).





"Er waren op het piekmoment woningen voor in totaal 45 personen ter beschikking, daarvoor ging het OCMW huren op de private markt. Toen het aantal asielzoekers afnam, zegde het OCMW de huur van een aantal woningen weer op, om dubbele kosten én leegstand te vermijden. Ook in de zogenaamde Wolkenkrabber, die eigendom is van het OCMW, en die als Lokaal Opvang Initiatief ter beschikking kon worden gesteld, worden er al geruime tijd geen asielzoekers meer opgevangen."





Niet afschaffen

Afbouwen wil nog niet zeggen afschaffen. "Nog steeds kan de stad 28 asielzoekers tijdelijk laten wonen. Nu zijn er 21 asielzoekers gehuisvest, de andere zeven plaatsen blijven ter beschikking", zegt Smeyers. (RLA)