Aanrijding tussen voertuigen 23 mei 2018

02u56 0

Op de Pachting in Moorsel gebeurde dinsdagnamiddag rond 13.30 uur een ongeval tussen twee voertuigen. Een lichte bestelwagen reed er achteraan in op een personenwagen toen die eerste vermoedelijk wilde afslaan. De bestelwagen probeerde nog uit te wijken naar rechts, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. Zijn voertuig belandde net niet in de gracht. De brandweer van Aalst kwam ter plaatse om de rijbaan op te kuisen. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan beide voertuigen was groot. Een rijstrook was wel een tijdje afgesloten tot de takelwerken voorbij waren, maar de hinder bleef beperkt. (KBD)