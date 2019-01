Aanleg definitieve rotonde boven ringtunnel start op 15 januari Rutger Lievens

11 januari 2019

17u06 0 Aalst Op dinsdag 15 januari na de ochtendspits start het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van de definitieve rotonde op het kruising van de Boudewijnlaan (R41) en de Gentsesteenweg (N9). Er gelden vanaf dan enkele nieuwe omleidingen. Automobilisten houden best rekening met hinder en langere rijtijden. Deze situatie duurt tot eind maart.

“Op dinsdag 15 januari starten de werken aan de definitieve rotonde op de kruising van de Boudewijnlaan (R41) met de Gentsesteenweg (N9). De tijdelijke rotonde verdwijnt. Het wegdek wordt volledig opgebroken en heraangelegd. Deze fase duurt tot eind maart”, zegt Agentschap Wegen en Verkeer.

Het verdwijnen van de tijdelijke rotonde zorgt voor extra omleidingen vanaf 15 januari. “Het verkeer richting Gent rijdt op de Gentsesteenweg (N9) via Vijfhuizen (N9) en de Oudenaardsesteenweg (N46)”, aldus AWV. “Het verkeer vanuit Brussel richting Vijfhuizen rijdt via de E40 en de Oudenaardsesteenweg (N46). Het lokaal verkeer vanuit de Boudewijnlaan en Siesegemlaan (R41) rijdt via de Kwalestraat, de Sint-Jobstraat en de Capucienenlaan/Gentsesteenweg (N9). Het verkeer vanuit Vijfhuizen (N9) richting het centrum en omgekeerd kan gewoon via de Gentsesteenweg (N9) rijden. Voetgangers en fietsers blijven de huidige omleidingen volgen.”

Alle info en plannetjes op www.ringaalst.be.