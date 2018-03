Aanleg betonpaden 'Klein Parksken' 20 maart 2018

02u47 0 Aalst De stad Aalst start met de aanleg van betonpaden in het Koningin Astridpark.

"Op woensdag 21 maart starten, afhankelijk van de weersomstandigheden, in opdracht van stad Aalst werken in het Koningin Astridpark", aldus de stad.





"De firma Mols, in onderaanneming van firma De Jonge, zal vanaf woensdag 21 maart de betonnen paden in het Koningin Astridpark gieten. Eerst wordt de rotonde gegoten met een glijbekisting, de week erna worden de toegangswegen gegoten met een pomp. De banken worden tijdelijk weggehaald in functie van de werken. Ook de eerste meters van de toegangspaden worden uitgebroken om het betonpad op hetzelfde niveau van het voetpad te kunnen laten uitkomen", zegt de stad.





"Gedurende de werkzaamheden zal het park telkens gedurende 2 à 3 dagen afgesloten worden. Dit om het beton te laten uitharden."





(RLA)