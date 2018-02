Aankoop van tweede mobiele fietsenstalling 28 februari 2018

02u53 0 Aalst De stad Aalst koopt een tweede mobiele fietsenstalling aan. Dat is beslist tijdens de zitting van maandag 26 februari in het college van burgemeester en schepenen. Zulke fietsenstallingen worden voornamelijk ingezet bij grootschalige evenementen.

"We promootten het gebruik van de fiets bij evenementen zoals Cirk!, de Pikkeling en de parkconcerten de voorbije jaren stevig en dat werpt zijn vruchten af", vertelt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). "Steeds meer mensen komen per fiets naar deze festiviteiten. Omdat het gros van deze evenementen in de zomerperiode plaatsvindt en de fiets aan populariteit wint, werd de huidige stalling met haar 300 plaatsen stilaan ontoereikend", aldus de schepen van Mobiliteit.





Een voldoende groot aanbod aan veilige en comfortabele fietsenstalling is voor fietsers een doorslaggevende factor om het stalen ros te verkiezen boven de wagen, volgens de schepen. Net zoals de huidige fietsenstalling zal ook de nieuwe moduleerbaar zijn en dus zowel in haar geheel als in kleinere modules kunnen worden ingezet.





