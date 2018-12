Aankoop NAC kost de stad 9,5 miljoen euro in 2022 Rutger Lievens

16 december 2018

14u01 0 Aalst Niet iedereen is ervan op de hoogte, maar stad Aalst betaalt nog altijd elke maand een huur voor het nieuw administratief centrum aan het Werfplein. De politieke partijen die het bestuursakkoord onderhandelden, CD&V, Open Vld en N-VA, kwamen overeen om het gebouw te kopen. Volgens burgemeester D’Haese (N-VA) zal de aankoop 9,5 miljoen euro kosten aan de stadskas.

Bij de verkiezingen in 2012 was er een politiek probleem: CD&V wilde De Pupillen aankopen om er het nieuwe stadhuis van te maken, sp.a en Open Vld wilden het stadhuis verhuizen naar het nieuwe kantorencomplex van IRET aan het Werfplein. Met de verkiezingsoverwinning van N-VA in 2012 werd er in het bestuursakkoord dat indertijd werd onderhandeld door N-VA, sp.a en CD&V overeengekomen om zowel De Pupillen als de Tragel (waar de evenementenhal moet komen) te kopen voor elk 8,5 miljoen euro en De Post aan het Werfplein te huren. Een Belgisch compromis, waarmee zowel CD&V als sp.a (later na de splitsing bleef Lijst A in het stadsbestuur) kon leven.

Jaarlijkse huur van 650.000 euro

Dat compromis kost echter geld, elk jaar 650.000 euro. N-VA, Open Vld en CD&V zijn nu in het nieuwe bestuursakkoord overeengekomen om het nieuw administratief centrum te kopen. “Tenzij er al eerder een financieel meer gunstige regeling kan worden bekomen voor de aankoop van het NAC, zal de koopoptie worden gelicht zoals contractueel voorzien”, zo staat te lezen in het akkoord.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) legt uit hoeveel dat zal kosten. “De huur loopt voor een periode van 9 jaar, van 1 januari 2014 tot 31 december 2022. Ze kan stilzwijgend verlengd worden voor een periode van 9 jaar. Er is echter ook de aankoopoptie, die kan uitgeoefend worden na de eerste huurperiode van 9 jaar. Dit moet gebeuren tussen 1 mei 2022 en 30 september 2022", aldus de burgemeester.

De aankoopprijs is gelijk aan de laatst geldende jaarhuurprijs maal 13,5. “De betaling van de aankoopprijs ontslaat de huurder van verdere betaling van huurgelden. De huurprijs voor 2018 voor gebouwen C en B bedraagt 651.180 euro. Er is een jaarlijkse indexatie van 2%. Op basis van die cijfers komen we aan een geraamde aankoopprijs van 9.515.495 euro”, aldus de burgemeester.

Groen: “Volgen financiële situatie op”

Lander Wantens (Groen) stelt zich vragen bij de financiële consequenties van deze plannen. “Het zou te zot zijn om de administratie nogmaals te verhuizen zeker als je kijkt naar de kosten die gemaakt zijn voor de inrichting van het NAC”, zegt hij. “De vraag rijst natuurlijk met welke centen het nieuwe college dat wil betalen. Als je in het bestuursakkoord leest dat er plannen zijn voor een veiligheidskazerne, een nieuw museum, het zwembad, de ontwikkelingen aan de Tragel. En dat allemaal met de belofte dat de belastingen niet zullen stijgen.”