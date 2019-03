Aandacht voor klimaat bij bouw nieuw zwembad: 70% minder waterverbruik en recuperatie warmte uit afvalwater Rutger Lievens

25 maart 2019

11u43 3 Aalst Bij de bouw van het nieuwe zwembad wordt naast maximaal waterplezier ook gedacht aan het klimaat. Zo zal er warmte gehaald worden uit afvalwater dat naar de riool stroomt, zal het zwembad 70 procent minder water verbruiken en zal het gebouw door de goede isolatie bijna energieneutraal zijn.

Het is ook Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) niet ontgaan dat er gedacht wordt aan het klimaat bij de bouw van het zwembad. Hij investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen en ook Aalst krijgt geld. “Het vernieuwbouwproject van het stedelijk zwembad te Aalst is één van de geselecteerde klimaatprojecten. Zo haalt het zwembaddossier van Aalst Sport zijn 4de positieve subsidie binnen”, zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V).

“Bij de verbouwing wordt er namelijk ingezet op drie maatregelen om de CO2-uitstoot van het zwembad te beperken en zo sterk in te zetten op het klimaat. Minister Van den Heuvel gelooft in onze aanpak en beloont het vernieuwbouwproject van het stedelijk zwembad met 187.500 euro aan subsidie”, zegt Uyttersprot.

70 procent minder waterverbuik

De eerste maatregel is de riothermie. “Zo zullen we in het nieuwe zwembad warmte halen uit spoelwater en douchewater dat naar de riool gaat. Hiervoor zal een separaat rioleringsstelsel aangelegd worden voor douche- en spoelwater”, zegt Rien Vanyzere van Aalst Sport. “Door gebruik te maken van ultrafiltratie (UFRO) zal het vernieuwde zwembad water besparen en de lozing van verwarmd water verminderen.”

Per zwemmer moet er nu steeds minimaal 30 liter vers water in het zwembad gepompt worden. Het nieuwe stadswater moet daarbij verwarmd worden van 10 °C naar de temperatuur van het zwemwater. “Het verwarmde, gebruikte water wordt momenteel rechtstreeks in de riolering gestort. Door de toepassing van ultrafiltratie zuiveren we het afgevoerde water en recupereren we de warmte ervan. De gerecupereerde warmte wordt vervolgens gebruikt voor de verwarming van het gebouw. Maar zo wordt er ook 70 procent minder water verbruikt en wordt de lozing van vervuilde water eveneens met 70 procent verminderd”, zegt Vanyzere.

Bijna energieneutraal gebouw

Door een extra isolatie gebouwschil wordt het gebouw voorzien van een hoge isolatiegraad en hoge luchtdichtheid. “Hierdoor kunnen we de bruto energiebehoefte, de energie die nodig is voor de verwarming van het gebouw en het water, reduceren. Het zwembad tracht door deze toepassing een BEN-gebouw, Bijna Energieneutraal gebouw, te zijn”, zegt Rien Vanyzere. “Aalst Sport draagt bij de ontwikkeling van zijn sportinfrastructuur dus ook bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Want sporten kan alleen maar in een gezonde omgeving.”

Goed nieuws voor de ecologische waterratten dus. Of dit ook de kritiek rond de kostprijs van het zwembad — zo’n 51 miljoen euro — zal doen verstommen, valt nog af te wachten.