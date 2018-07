Aalsterse zeemeermin zingt op Gentse Feesten Rutger Lievens

19 juli 2018

14u26 2 Aalst De zingende Aalsterse zeemeermin Sieglinde Heymans alias Lindeland doorkruist tijdens de Gentse Feesten de straten van Gent op een bolderkar. Ze laat zich voeren naar waar de mensen haar brengen en zingt ondertussen stukken opera.

"Ik sta er als straatmuzikant", zegt Sieglinde. "Er is nog niet echt een systeem, ik laat me leiden door de mensenstroom. Ik vraag mensen om me mee te nemen als ik me wil verplaatsen, ik zing tijdens het rondtrekken, mensen komen me soms halen om even bij hen te zitten en iets te zingen. Het was woensdagavond een geslaagd experiment, echt leuk om zo mensen te ontmoeten! Ik ben benieuwd waar de stroom me vandaag zal brengen."

Lindeland rijdt rond op de Gentse Feesten vanaf 17 uur. Ook vrijdag en zaterdag zal ze er normaal gezien bij zijn.