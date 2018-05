Aalsterse toppers klaar voor dartfeestje DE FILATUUR MAAKT ZICH OP VOOR PRESTIGIEUS KAMPIOENSCHAP RUTGER LIEVENS

08 mei 2018

02u41 2 Aalst Andy 'The Beast' Baetens en Geert 'Foxy' De Vos uit Aalst zijn twee darttoppers die nu woensdag hun opwachting maken op de Cockney's Gin Dart Night in De Filatuur. De Belgische top zal er naar de roos gooien, op een professioneel podium van 8 meter op 5.

Roel is de bezieler van de Aalsterse Cockney's Gin en al van jongs af aan gepassioneerd door darts. Gelukkig voor Roel wonen de beste dartspelers van België in de streek van Aalst. "Het is een zwaar onderschatte sport", vindt Corthals. "Er wordt in ons land te weinig voor gedaan. De Belgische spelers zijn aangesloten bij een van de twee Britse dartsbonden. De BDO staat voor British Darts Organisation, PDC is een afkorting voor Professional Darts Corporation. In het BDO spelen dartsspelers die nog een voltijdse job doen naast de sport, de betere amateurs. Onze toppers, Geert De Vos en Andy Baetens, maken deel uit van het BDO. Op de Dart Night nemen ze het op uit spelers uit de PDC-bond", zegt Roel. Beide Aalsterse spelers schitterden begin dit jaar op het wereldkampioenschap darts in de Lakeside Country Club.





Met de Dart Night in De Filatuur op de Tragel wil Roel Corthals het Belgische publiek laten kennismaken met de spanning en de fun van een spelletje darts op internationaal niveau.





En hij laat niks aan het toeval over: zo zal er een professioneel podium staan.





"Het podium zal acht meter breed zijn en vijf meter diep. Darts is spektakel en dat moet het woensdag ook worden. Weet je dat er in de Ahoy in Rotterdam twee keer een zaal van 16.000 mensen gevuld wordt voor een dartskampioenschap? Onze dartsavond moet een feestje worden, een dj brengt sfeer", zegt Roel.





Toptalenten

Aalst herbergt enkele toptalenten. Zo haalde Andy Baetens begin dit jaar de kwartfinale van het WK. Hij staat op plaats 15 in de BDO-ranking. Geert De Vos haalde de tweede ronde en staat op plaats 21. "De Dart Night is absoluut een goeie zaak voor onze sport, ik doe er dan ook graag aan mee", zegt Andy Baetens. De spelers hebben allemaal een bijnaam: zo is er Kim 'The Hurricane' Huybrechts, en Geert 'Foxy' De Vos. Andy's bijnaam is The Beast.





Er worden ook twee 'love games' gespeeld, een wedstrijd tussen koppels. Dartsspelers en hun vrouwen die ook over gooitalent beschikken nemen het op tegen mekaar. Er zijn wedstrijden tussen Kim Huybrechts en Dana Verhaegen tegen Geert De Vos en Stephanie Plasschaert.





De wedstrijden starten woensdag 9 mei om 19 uur. Toegang kost 10 euro, tickets via roel@cockneysgin.com of 0470/34.44.60.