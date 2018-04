Aalsterse T-shirts steunen goed doel MARLIES (63) AL 40 JAAR DRIJVENDE KRACHT ACHTER SOS CHILI RUTGER LIEVENS

27 april 2018

02u49 0 Aalst Marlies Adriaens uit Aalst trok veertig jaar geleden naar Santiago De Chile en is nog steeds de drijvende kracht achter SOS Chili. In België probeert ze geld in te zamelen door T-shirts te verkopen. Haar Chileense wijkwerking wordt nu voortgezet door een lokale groep vrouwen.

Marlies Adriaens vertrok in 1978 als 23-jarige naar Chili en zou er 12 jaar werken. "Naar Santa Clara, een krottenwijk aan de rand van Santiago, om precies te zijn. Samen met de mensen van Santa Clara bouwde ik werkgroepen uit. Met veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en voor het verbeteren van de plaatselijke leefsituatie", zegt Marlies. "Na de val van de dictatuur Pinochet in 1990 kwam ik terug naar België. In Chili zette een vaste kerngroep, die vooral uit vrouwen bestaat, het werk voort", zegt ze.





Veel veranderd

Veertig jaar later is er veel ten goede veranderd in Chili. "Chili is al enkele jaren aan een economische inhaalbeweging bezig, maar de rijkdom is zoals overal niet gelijk verdeeld. In achterbuurten als Santa Clara is er nog veel nood. Daar zijn mensen die al generaties lang in armoede leven, vergelijkbaar met de vierdewereld bij ons in België. We helpen hen uit de armoede te halen, door alfabetiseringscursussen te geven bijvoorbeeld. Dit jaar willen we ze vooral helpen met de inrichting van de keuken, de cursussen rond ecologisch tuinieren en bij de organisatie van een workshop voor kinderen om hen gezonde voeding te leren bereiden", zegt Marlies. "SOS Chili heeft gedurende 40 jaar nauw samengewerkt met de vrouwen van Santa Clara, die samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen en honderden kinderen, jongeren, mannen en vrouwen uit de wijk kansen gegeven op een betere scholing, aangepaster werk en een kwaliteitsvoller leven", zegt ze.





Aalsterse T-shirts

20 juni staat in zaal De Kring in de Dokter De Moorstraat een groot jubileumfeest op het programma. In het najaar verschijnt een dichtbundel van Marlies over het leven en werk in Chili. Ondertussen zijn er T-shirts te koop van SOS Chili. Ontwerp en uitvoering zijn van de ingeweken Spanjaard Jonatàn Sanchez. Het zijn T-shirts met het belfort, stationsgebouw of Borse van Amsterdam op. "Elk T-shirt kostte me een half uur werk om te maken. De gebouwen fluoresceren in het donker", zegt Jonatàn. Een T-shirt kost 12 euro en zijn verkrijgbaar in de Oxfam Wereldwinkel aan de Molendries. "Niet in het kantoor voor Toerisme op de Hopmarkt. We hadden dat nochtans graag gehad, er staan tenslotte Aalsterse gebouwen op, maar de stad heeft geweigerd. Het zou een precedent scheppen en andere verenigingen zouden dan hetzelfde beginnen vragen", zegt Luc Van Lierde van SOS Chili.