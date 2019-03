Aalsterse start-up ‘My Add On’ gaat in zee met Entusia: “Om een wereldspeler te worden in de zorgsector, sta je er beter niet alleen voor” Rutger Lievens

12 maart 2019

11u53 1 Aalst My Add On van de jonge Aalsterse onderneemster Marie Van den Broeck (25) gaat in zee met Entusia, het bedrijf van Hans Versmissen (35). My Add On maakt krukken en rolstoelen comfortabeler, Entusia creëert stijlvol ondergoed voor mensen met licht urineverlies. “Dit is een cruciale stap om verder te groeien”, zeggen ze.

De start-ups Entusia en My Add On hebben besloten de handen in elkaar te slaan. Hans Versmissen (35), zaakvoerder van Entusia en Marie Van den Broeck (25), zaakvoerder van My Add On zijn beide actief in de zorgsector. Entusia creëert stijlvol ondergoed voor mensen met licht urineverlies en My Add On maakt krukken en rolstoelen comfortabeler met innovatieve én mooie accessoires. “Het is een speciale wereld, de zorgsector, en om hier een wereldspeler te kunnen worden, sta je er best niet alleen voor”, zegt het nieuwe duo.

Zoektocht naar co-founder

De zoektocht naar een geschikte co-founder verliep zowel voor Hans als voor Marie niet vlekkeloos. Marie had in opstartfase reeds een oproep gedaan naar een co-founder. “Veel reactie, maar er was altijd wel iets waardoor een samenwerking niet aan de orde was: niet gemotiveerd genoeg, geen complementaire competenties, totaal andere visie, geen ervaring met de zorgsector, of gewoon geen persoonlijke klik. Daardoor besloot ik voorlopig alleen verder te gaan”, zegt ze.

Tot er een life-changing telefoontje kwam van Hans. Tijdens de eerste samenzit werd al snel duidelijk dat beiden elkaar quasi perfect aanvullen. “We hadden een groot blad op de muur gehangen met twee kolommen op: ‘Hans’ en ‘Marie’.” vertelt Marie. Ze schreven op elke post-it een hoofdtaak op zoals finances, marketing, sales, product design etc. “Laat ons zeggen dat er niet veel discussie was over wie welke taken zou doen”, voegt Hans toe.

Internationaal

De partners hanteren naast dezelfde missie en visie ook gelijkaardige ambities. “Het bundelen van de krachten is een cruciale stap voor beide partijen om op de juiste manier sneller te groeien. We merken nu al dat de samenwerking opportuniteiten creëert die alleen niet mogelijk zouden zijn geweest”, zeggen Hans en Marie. “Ons doel is om in de toekomst internationaal door te breken en ons assortiment van zorgproducten verder uit te breiden.”

Dankzij het partnerschap kan Hans focussen op internationaal schalen en Marie kan zich concentreren op de ontwikkeling van nieuwe producten. Voorlopig werken de partijen nog samen onder een samenwerkingsovereenkomst, maar als de proefperiode van van een jaar goed is verlopen, gaan ze normaal over tot een fusie van beide bedrijven.

Meer info op www.myaddon.be en www.entusia.be.