Aalsterse socialisten met zes kandidaten naar verkiezingen van 26 mei Rutger Lievens

18 maart 2019

14u50 0 Aalst Sp.a in Aalst heeft tien weken voor de parlementsverkiezingen van 26 mei haar kandidaten bekend gemaakt. De beste plaats op een lijst is voor Anja Vanrobaeys, die de tweede plaats op de lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers krijgt.

Anja Vanrobaeys is op dit moment gemeenteraadslid in Erpe-Mere, maar ze is voor sp.a op dit moment wel de belangrijkste kandidaat uit de Aalsterse regio. Ze staat op een tweede plaats op de lijst voor de Kamer der Volksvertegenwoordigers en wordt bijna zeker parlementslid.

“Op dezelfde lijst vind je Deniz Özkan terug op de 10e plaats. Deniz had een goede verkiezingsuitslag en schopte het meteen tot gemeenteraadslid. Hij zal zich richten op de maatschappelijke aspecten over diversiteit. De jongste kandidaat is Michael Bal. Hij staat op de 4e plaats bij de opvolgers, is voorzitter van de JongSocialisten in Aalst en is heel actief betrokken bij de recente klimaatacties”, aldus de partij

Van de Putte moet partij lokaal verder uitbouwen

Ook op de Vlaamse lijst staan een paar Aalstenaars. “De eerste Aalstenaar bij de effectieven is Johan Van Biesen op de 13e plaats. Van Biesen was tot 2012 gemeente- en OCMW-raadslid voor de Aalsterse socialisten. Hij schreef het armoedeluik van het nationaal verkiezingsprogramma en zal de komende maanden het sociaal programma van de partij uitdragen”, zegt de partij.

Op de tweede opvolgersplaats staat Sam Van de Putte. “Met hem als lijsttrekker werd bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen, samen met een enthousiaste vernieuwde groep, voor de sp.a een extra zetel uit de brand gesleept. Hij zal zich, in overleg met het nieuwe partijbestuur, inzetten voor de lokale uitbouw van de partij”, zegt sp.a Aalst. Ten slotte vinden we ook Kim Alloo terug op de 8e plaats bij de opvolgers.