Aalsterse recherche tast in het duister over verdwijning 52-jarige Willem Moens Politie verspreid jaar later vernieuwde foto over man en gaat op zoek naar nieuwe tips die de verdwijning kunnen oplossen. Koen Baten

11 januari 2019

Aalstenaar Willem Moens (52) vertrok in de nacht van 22 op 23 februari 2018 uit zijn ouderlijke woning in Aalst. De politie verspreidde een opsporingsbericht. Bijna een jaar na de feiten is de man nog steeds niet teruggevonden en tast de politie in het duister over waar hij kan zijn. Zij doen nu terug een oproep voor mogelijke nieuwe tips om de verdwijningszaak op te lossen. “Niets wijst op kwaad opzet in de eerste plaats, maar het is altijd belangrijk voor familie dat we deze zaken kunnen ophelderen", zegt rechercheur Kurt Wauters.

De 52-jarige man woonde samen met zijn hoogbejaarde moeder in een woning in Aalst. “Hij had een vaste routine, ging om 21.00 uur slapen en stond om 06.00 uur ‘s morgens op om naar de krantenwinkel te gaan", aldus Wauters.

Eind februari verdween de man midden in de nacht plots van huis. Die periode was het bijzonder koud buiten en sprak men ook van een vortex. “Waar de man naartoe ging is niet duidelijk. Hij leefde erg op zichzelf , had geen gsm, geen sociale media en geen vrienden, wat de zoektocht bijzonder moeilijk maakt", klinkt het. Sindsdien ontbreekt elk spoor van Willem. “Hij had geen vijanden dat we weten, dus een wanhoopsdaad of een vrijwillige verdwijning is het meest logische scenario. Maar hij had ook geen werk en bijna geen inkomen, dus zomaar vertrekken is niet eenvoudig.”

In 17 jaar werken bij de recherche is dit een van de meest bizarre zaken die ik al gezien heb Kurt Wauters

De vijftiger ging regelmatig wandelen of fietsen, en genoot van de natuur. Hij kwam regelmatig in Aalst, maar was een type die niet op viel in het straatbeeld. Toen hij verdween werd er ook een foto verspreid die tien jaar oud was. De recherche vernieuwde de foto en lanceert vandaag een foto van hoe hij er uit ziet. “In 17 jaar lang recherche is dit een van de meest bizarre zaken die ik al gezien heb, omdat er nergens een aanknooppunt is", zegt Wauters.

Dat Willem die nacht vertrok was volgens de speurders erg atypisch, zeker bij nacht. “Hij had het niet zo voor de maatschappij, had niet veel nodig in het leven maar was wel gelukkig. Wij tasten volledig in het duister maar wij hopen dat we snel een doorbraak kunnen forceren, zodat zijn moeder ook de zaak kan loslaten, want zij heeft nog heel wat antwoorden", klinkt het.

Willem is 1,78 meter lang, pezig gebouwd en kan zonderling overkomen. Hij heeft groene ogen en grijzend kort haar. Op het moment dat hij verdween droeg hij vermoedelijk oude versleten kledij met een donkergrijze winterjas over.

Wie tips heeft over de vijftiger kan contact opnemen op het nummer 0800 30 300. Uw tips kan je ook mailen via opsporingen@police.belgium.eu. “Vorige keer hebben we vier tips ontvangen, maar met de nieuwe foto of nieuwe oproep hopen we dat er nieuwe informatie naar boven komt", besluit Wauters.