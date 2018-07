Aalsterse fans klaar voor ontvangst Rode Duivels: #Weirzenoilsjt op Grote Markt van Brussel Rutger Lievens

15 juli 2018

10u18 0 Aalst De Rode Duivels worden pas rond 15 uur verwacht op de Grote Markt van Brussel, maar de eerste fans staan er al en daar zijn Aalstenaars bij.

Drie dames uit Aalst hadden een spandoek met 'Dries <3 #Weir Zen Oilsjt' meegebracht. Een verwijzing naar de tijd dat Dries Mertens nog bij Eendracht Aalst voetbalde.

Mertens werd in het seizoen 2005-2006 door Gent verhuurd aan Eendracht Aalst, op dat moment een derdeklasser. In veertien wedstrijden scoorde hij daar vier keer. Hij werd verkozen tot beste speler dat seizoen in de Derde Klasse. Aalst is dat niet vergeten.